Mercato Milan: il sogno per la trequarti è il ritorno di Brahim Diaz, ma è complicato

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Il Milan è al lavoro per consegnare ad Amorim il fantasista di piede mancino richiesto. Il sogno resta il ritorno di Brahim Diaz

In questi ultimi giorni di mercato estivo, il Milan non si concentrerà solo sugli esuberi da piazzare, ma proverà a regalare anche a Ruben Amorim quel trequartista di piede mancino che il neo tecnico rossonero ha richiesto nelle scorse settimane. Secondo quanto riporta l'edizione de Il Giornale in edicola oggi, il sogno del Diavolo per la trequarti è il ritorno di Brahim Diaz che milita ora nel Real Madrid, ma si tratta di un'affare tutt'altro che semplice.

E così il Milan sta valutando anche altre piste alternative. L'ultima idea porta ad Alvyn Sanches dello Young Boys, il quale ha iniziato alla grande questa seconda stagione con la maglia del club giallonero con due gol e di due assist nelle prime quattro partite del massimo campionato svizzero.