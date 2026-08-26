Moretto: "Leao tra Galatasaray e Aston Villa: la situazione. Nuovi contatti Milan-Porto per Gimenez"
Matteo Moretto ha parlato così del futuro di Rafael Leao e di Santiago Gimenez in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Credo che parleremo di Leao fino alla fine del mercato estivo. Bisogna capire chi soddisferà le richieste del Milan che continua a chiedere sempre 50-60 milioni di euro, bonus compresi, e bisogna anche capire quale sarà il progetto, soprattutto economico, a convincere Leao. In questo momento il Galatasaray è il club che offre di più al giocatore a livello di stipendio, ma i turchi non si avvicinano a quelle che sono le richieste del Milan. L'Aston Villa, grazie anche al lavoro di Jorge Mendes, deve capire se riuscirà ad avvicinarsi a livello economico sia alle pretese del Milan che quelle di Leao. In questo momento no, capiremo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni".
MERCATO MILAN: GLI AGGIORNAMENTI DI MORETO SU GIMENEZ E IL PORTO
"Per Santiago Gimenez ci saranno nuovi contatti tra il Milan e il Porto per provare a sbloccare questa trattativa che si è ancora delineata al 100%".
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