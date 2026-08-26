Il ds del Lipsia ha affermato che Nkunku, nonostante le offerte di tanti top club, ha voluto tornare in Germania

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Il direttore sportivo del Lipsia commenta l’arrivo di Nkunku

Christopher Nkunku, attaccante rossonero, è passato ufficialmente in prestito per 4 milioni con diritto fissato a 28 al Lipsia. A commentare l'operazione è stato il direttore sportivo dei tedeschi Marcel Schäfer che ha presentato così il ritorno del francese in maglia bianco-rossa.

"Siamo felicissimi di riavere Christo con noi. Ha già dimostrato il talento eccezionale che possiede e la sua capacità di fare la differenza nelle partite. Conosce il club, la città e la zona e la sua capacità di ricoprire diversi ruoli ci offrirà ulteriori soluzioni in attacco".

Sulla volontà del giocatore - "Siamo stati particolarmente felici di sentire Christo dire che voleva tornare a giocare per il Lipsia. Nonostante l'interesse di altri top club europei, desiderava davvero tornare qui. Questo dimostra il legame speciale che ha con il nostro club".