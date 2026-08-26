Albanese: "Quella di Koopmeiners al Milan è una suggestione, vedremo nei prossimi giorni"

vedi letture

Giovanni Albanese, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes sul calciomercato.

Giovanni Albanese, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a MilanVibes sul calciomercato: "I dirigenti di Milan e Juventus si sono incontrati su diversi scenari. Massara conosce piuttosto bene Fikayo Tomori e lo vorrebbe in caso di una partenza di Federico Gatti. Così come Fofana, che potrebbe tornare utile a Spalletti. A fine mercato potrebbero esserci i presupposti per provare a fare qualche scambio tra le due compagini.

La Juventus intende cedere Teun Koopmeiners, ma le uniche offerte che sono pervenute finora per lui arrivano dalla Turchia, destinazione a cui lui non è interessato. Potrebbe muoversi qualcosa in Premier League, almeno lui ci spera. Quella del Milan è una suggestione, ma vedremo se nei prossimi giorni potrà diventare qualcosa di più. La Juventus può lavorare sulla continuità, ma a mio avviso a Luciano Spalletti manca ancora qualcosa per poter migliorare la classifica dello scorso anno, La Juventus ha la necessità di prendere Kessié ed un altro centravanti: secondo me tornerebbe più utile un Sorloth piuttosto che Zirkzee, stando anche alle richieste di Spalletti.

In questo momento la Juventus sta lavorando per fare spazio all’ingresso di Franck Kessie. Nico Gonzalez vorrebbe andare all’Atletico Madrid e comunque non mi sembra affatto intenzionato a rimanere in Italia. Vedremo se riuscirà nel suo intento a fine mercato, ma sinceramente non mi aspetto dei colpi di scena".