Primo Piano MN - Milan, Leao in gruppo. Duello Galatasaray-Aston Villa: Mendes torna a spingere. I turchi arrivano a 42 mln

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Mentre Leao è tornato ad allenarsi in gruppo, non si placano le voci sul suo futuro. In corsa ci sono Galatasaray e Aston Villa

Da Milanello arriva una novità importante: Rafael Leao è infatti rientrato in gruppo. Il portoghese, sempre al centro di tante voci di mercato, ha smaltito il problema muscolare che lo tenuto fuori nelle ultime settimane ed è tornato a lavorare insieme ai compagni di squadra sui campi del Centro Sportivo di Carnago. Da capire ora se Ruben Amorim deciderà di convocarlo o meno per la partita di venerdì contr il Venezia a San Siro.

FUTURO LEAO: DUELLO GALATASARAY-ASTON VILLA. LA POSIZIONE DEI TURCHI

Intanto prosegue la telenovela sul suo futuro con il duello in particolare tra due club, vale a dire Galatasaray e Aston Villa. I turchi lo seguono da tempo e sono gli unici che ad oggi hanno presentato un'offerta ufficiale al Milan. Il club giallorosso avrebbe anche già in mano anche un accordo di massima con il portoghese, ma deve ancora trovare un'intesa con il Diavolo che non abbassa le sue pretese e continua a chiedere 50-60 milioni di euro per il cartellino dell'ex Lille (il Gala sembra disposto ad arrivare a 42 milioni con i bonus).

FUTURO LEAO: MENDES SPINGE PER PORTARE RAFA IN PREMIER LEAGUE

In corsa c'è anche l'Aston Villa grazie all'intermediazione di Jorge Mendes che non è il procuratore di Leao, ma sta comunque lavorando per la sua cessione. Il potente agente portoghese è tornato questa mattina a spingere per portare l'attaccante in Premier League, destinazione che è sempre stata la preferita dell'ex Lille. I Villans, che sono alla ricerca anche di un centravanti, stanno valutando Rafa anche come potenziale nove di movimento e non solo come attaccante esterno.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara