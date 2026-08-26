Gozzini: "La permanenza di Leao al Milan rischierebbe di compromettere gli equilibri del gruppo"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan: "Gli ultimi giorni di mercato sono sempre i più intensi e ricchi di movimenti per cui la possibilità che Leao venga coinvolto in qualche affare last minute ha comunque la precedenza. Con ordine: Rafa aveva confessato a inizio estate, in diretta tv, la sua volontà di cambiare aria. Il Milan, che nel frattempo si è riorganizzato senza prevederne l’utilizzo, vuole accontentarlo. Senza però schiodarsi dalla valutazione di 50 milioni di euro di base più altri dieci di bonus. Nonostante il tempo scorra, con il rischio di tenere in rosa un giocatore a scadenza 2028, il club non intende (ancora) fare sconti. Il Galatasaray dal canto suo insiste ma senza voler arrivare a certe cifre. Gli ultimi giorni di trattative porteranno anche a un ultimo sforzo delle parti? Il Gala dovrebbe poi aumentare la propria offerta al giocatore.

Il canale resta comunque aperto e i lavori proseguono ormai da settimane: si tratterebbe dunque di dare l’accelerata decisiva. Diverso il discorso che riguarda la Premier League: due sere fa l’Aston Villa aveva fatto intendere il proposito di voler aprire e chiudere in fretta una trattativa. Ieri mattina il dietrofront, ieri pomeriggio una timida riapertura. Il Tottenham, sondato, non sembra aver intenzione di procedere. Gli arabi mai davvero interessati all’affare. Se è il mercato a fare il prezzo di un giocatore, la valutazione che dà oggi il club di Leao è alta, ma si è capito dagli investimenti estivi che il club di Cardinale non ha bisogno di fare sconti. Una resistenza che però rischia di creare una difficoltà tecnica alla squadra e ad Amorim, ora intenzionato a puntare su Cisse e altri rossoneri. Il Milan può permettersi Leao, ingaggio più ricco della rosa, riserva di lusso? Missione ardua, che rischierebbe di compromettere gli equilibri del gruppo".