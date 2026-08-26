Pasotto: "Il Milan fa filtrare lo stesso concetto: la strategia sugli acquisti non è strettamente legata alla necessità di fare cassa"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan, soffermandosi in particolare sulle uscite.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan, soffermandosi in particolare sulle uscite: "La cessione di Nkunku a titolo definitivo, a certe cifre, era oggettivamente complessa vista la resa della scorsa stagione. Diciamo che il Milan aveva messo nel conto un epilogo simile. Diverse sono però le aspettative per gli altri esuberi dichiarati, o comunque per giocatori che non sono strettamente necessari. In teoria balla una cospicua manciata di milioni utile a compensare in parte il notevole esborso per gli affari in entrata, anche se dai piani alti del club prosegue a filtrare lo stesso concetto: la strategia sui rinforzi non è strettamente legata alla necessità di fare cassa. Di sicuro, però, aiuta.

E mentre Fofana pubblica post ironici assieme agli altri "epurati", il club si augura che Youssouf riesca anche a portare qualche offerta interessante. Per il momento il francese non ha discorsi particolarmente ben avviati, ma la destinazione parrebbe la Premier League (non gli interessano situazioni che loportino in Francia): nelle ultime ore si è inserito il Brighton, in concorrenza con Crystal Palace e Nottingham Forest. Il Milan lo valuta una ventina di milioni, ma è verosimile che, in caso di fumata bianca, il Diavolo debba scendere un pelo".