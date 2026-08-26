Pellegatti sponsorizza Alvyn: "Sembra proprio l’elemento ideale da inserire nello scacchiere di Amorim"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Alvyn Sanches, talento svizzero accostato al Milan.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Alvyn Sanches, talento svizzero accostato al Milan: "Sarebbe un’acquisizione di grande prospettiva quel Alvyn Sanches, trequartista svizzero del 2003, oggi nello Young Boys. Piede mancino, gioca a destra, nella posizione oggi di Loftus-Cheek. Sembra proprio l’elemento ideale da inserire nello scacchiere di Ruben “Kasparov” Amorim. Geniale, quando, a Breslavia e a Torino, ha studiato una mossa degna del celebre scacchista sovietico. Kasparov, il russo, batté, nel 1997, addirittura il supercomputer IBM Deep Blue, con un leggendario primo tratto, Cavallo in F3. Amorim, il portoghese, è stato bravo a inventarsi “Musacell” a centrocampo, in perenne movimento, e a dare fiducia al giovane Cissé, personalità e gol in drop, con un tocco di… racchetta, scusate, di piede, degno di Sinner".

LE ULTIME DA DI MARZIO SU ALVYN SANCHES AL MILAN

Intervenuto a Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato le ultime notizie riguardo la stella in maglia 10dello Young Boys AlvynShances. Queste le sue parole.

"Nel frattempo il Milan ha in lista un giocatore con un grande potenziale che si chiama Alvyn Sanches, dello Young Boys, 2003 mancino, nelle prime 4 giornate del campionato svizzero ha fatto 2 gol e 2 assist. Nella scorsa stagione 25 gol e 5 assist. È nella lista del Milan, piace molto a Cardinale, agli uomini che lavorano sul mercato, ad Amorim, ma non c'è ancora una trattativa avviata, ci sono delle valutazioni e riflessioni serie per decidere se aprire una trattativa per portarlo a Milano".