Primo Piano Telenovela Leao: il riassunto delle puntate precedenti. Ci sarà il lieto fine?

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La telenovela sul futuro di Leao sta facendo compagnia ai tifosi del Milan da due mesi. Il Diavolo risolverà il caso del portoghese?

Quello di Rafael Leao è certamente uno dei casi più intricati e spinosi della storia recente del Milan. Se ne parla da fine maggio, ora siamo a fine agosto e per il momento non è stato ancora risolto. E chissà se verrà risolto entro la fine di questo mercato estivo: in Italia chiude martedì 1° settembre alle 20, in Inghilterra sempre il 1° settembre alle 23 (ora inglese), mentre in Turchia il gong suonerà tre giorni dopo, il 4 settembre. Cosa succederà nei prossimi giorni? Difficile prevedere al momento come andrà a fine questa vicenda iniziata lo scorso 25 maggio quando, dopo la rivoluzione iniziata dal patron Gerry Cardinale, sono iniziate a circolare voci secondo cui Leao non era più incedibile per il Milan.

31 MAGGIO: LEAO ANNUNCIA PER LA PRIMA VOLTA LA SUA INTENZIONE DI LASCIARE IL MILAN

Ma quella è stata solo la prima puntata di una telenovela che ha tenuto compagnia per tutta l'estate ai tifosi del Milan e che non è ancora finita. Perchè qualche giorno dopo (31 maggio) sono arrivate le prime dichiarazioni dell'attaccante portoghese con cui ha annunciato la sua intenzione di cambiare squadra dopo sette anni in rossonero: "Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera. Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan" le sue parole a Sport TV Portugal.

10 GIUGNO: LEAO RIBADISCE DI VOLER CAMBIARE SQUADRA DOPO SETTE ANNI AL MILAN

Dieci giorni dopo (10 giugno), Leao ha ribadito un'altra volta le sua ferma intenzione di lasciare il Milan: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro: se andrò via sarò soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare" le sue parole all'emittente portoghese Rtp.

23 GIUGNO: ALTRE PAROLE DI LEAO SUL SUO FUTURO AL MILAN

Altre dicharazioni sul suo futuro sono arrivate il 23 giugno a DAZN dopo la partita del Mondiale del suo Portogallo contro l'Uzbekistan in cui Leao è andato in gol. Stavolta l'attaccante ha provato a ricucire un po' lo strappo con il Milan che ovviamente non aveva preso bene le sue parole di addio delle precedenti settimane: "In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore (Amorim, ndr) è che molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Decido la mia vita dopo il Mondiale".

LE SQUADRE ACCOSTATE A LEAO

In questi due mesi non sono mancate le squadre che sono state accostate a Leao. La maggior parte, va detto, sono state solo delle suggestioni e non c'è mai stato nemmeno un principio di trattativa con il Milan. Queste tutte le società che sono stati avvicinate a Leao:

TURCHIA

Fenerbahçe

Galatasaray

ITALIA

Roma

Napoli

Fiorentina

ARABIA SAUDITA

Al-Hilal

INGHILTERRA

Aston Villa

Newcastle

Tottenham

Manchester United

Manchester City

Arsenal

Chelsea

SPAGNA

Barcellona

TELENOVELA LEAO: TANTE VOCI, UNA SOLA OFFERTA UFFICIALE AL MILAN

Di queste 14 squadre, solo una, fino ad oggi, ha presentato un'offerta ufficiale al Milan, vale a dire il Galatasaray che però ha ricevuto un secco no dal Diavolo in quanto la cifra proposta era lontana da 50-60 milioni di euro, bonus compresi, che pretendono i rossoneri. I turchi sono ancora interessati a Rafa e non hanno mai abbandondato la corsa. In questo momento attenzione anche all'Aston Villa, grazie anche al lavoro di intermediazione di Jorge Mendes. Sembra prospettarsi un duello tra questi due club, mentre gli altri si sono "persi" per strada o non sono mai stati realmente interessati.

FUTURO LEAO: GLI SCENARI DEGLI ULTIMI GIORNI DI MERCATO

Cosa potrà succedere in questi ultimi giorni di mercato? Sia il Milan che Leao sperano di chiudere questa telenovela infinita con una cessione che soddisfi entrambi. Ma serve un club disposto a soddisfare sia la richiesta del Diavolo che quella del giocatore. Sarà il Galatasaray che è pronto ad offrire un ingaggio da oltre dieci milioni di euro? O sarà l'Aston Villa grazie all'intermediazione di Jorge Mendes? O spunterà a sorpresa una nuova squadra? Attenzione però anche ad altro scenario che non renderebbe felice né il Milan, né Leao, vale a dire la permanenza a Milanello del portoghese.