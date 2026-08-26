Ricci-Como, Moretto: "Contatti positivi tra le parti, il giocatore resta in uscita dal Milan"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato che vanno avanti positivamente i contatti tra il Milan e il Como per Samuele Ricci

Intervenuto in video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento sul futuro di Samuele Ricci, centrocampista del Milan che è nel mirino del Como: "Ricci è un calciatore che resta in uscita dal Milan, ma ad oggi non è ancora in chiusura al 100% con il Como. I contratti tra le parti proseguono, sono contatti positivi. Non appena ci sarà una definizione totale dell'affare ve lo diremo, però insomma i contatti vanno avanti".

A livello economico, per non fare una minusvalenza, il Milan non deve cedere il centrocampista per meno di 17 milioni di euro. In realtà, dal quello che filtra, il Como sembra più intenzionato ad impostare l'operazione in prestito.

SAMUELE RICCI

Costo storico: 23,500 mln

Ammortamento annuo: 5,875 mln

Soglia minima cessione al 30/06/2026: 17,625 mln