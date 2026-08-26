Raimondi: "Ecco la nuova offerta del Galatasaray al Milan per Leao"

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Secondo il giornalista Claudio Raimondi il Galatasaray resta molto caldo su Leao ed è pronto a presentare una nuova offerta al Milan

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l'Aston Villa, accostato a Rafael Leao nelle ultime ore, è più orientata su altri profili che sono più prime punte che attaccanti esterni come il portoghese: gli inglesi hanno messo nel mirino in particolare Christian Kofane del Bayer Leverkusen. L'alternativa è Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Leao è stato proposto anche al Tottenham, ma gli Spurs non sono convinti.

Chi invece resta molto caldo sull'attaccante portoghese è il Galatasaray che è pronto a presentare una nuova offerta piuttosto articolare al Milan: 35 milioni di euro di base fissa, più cinque milioni di bonus se la squadra turca dovesse qualificarsi ai playoff di Champions League, più altri dieci milioni di bonus se i giallorossi arriveanno almeno fino ai quarti della massima competizione europea per club. Il Galatasaray sta provando ad andare incontro alle richieste del Diavolo.