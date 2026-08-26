Di Marzio: “Forte pressing del Gala per Leao, oggi nuovi contatti tra i turchi e i rossoneri”
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Di Marzio su Leao-Galatasaray.
Il futuro di Rafa Leao è in questi giorni più che mai in bilico. Nonostante oggi il portoghese sia tornato ad allenarsi in gruppo, le voci e i rumors sul suo probabile addio non si placano, anzi, trovano sempre più conferma.
Come rivela Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, Il Galatasaray è in forte pressing per trovare l'intesa con il Milan per Leão. Nella giornata di oggi si è tenuto un nuovo incontro tra George Gardi, intermediario del club turco, e i rossoneri.
Il @GalatasaraySK in forte pressing per trovare l'intesa col @acmilan per Leão. Nella giornata di oggi si è tenuto un nuovo incontro tra George Gardi, intermediario del club turco, e i rossoneri. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2026
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