Di Marzio: “Forte pressing del Gala per Leao, oggi nuovi contatti tra i turchi e i rossoneri”

Di Marzio: “Forte pressing del Gala per Leao, oggi nuovi contatti tra i turchi e i rossoneri”MilanNews.it
Oggi alle 19:34Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Di Marzio su Leao-Galatasaray.

Il futuro di Rafa Leao è in questi giorni più che mai in bilico. Nonostante oggi il portoghese sia tornato ad allenarsi in gruppo, le voci e i rumors sul suo probabile addio non si placano, anzi, trovano sempre più conferma. 

Come rivela Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, Il Galatasaray è in forte pressing per trovare l'intesa con il Milan per Leão. Nella giornata di oggi si è tenuto un nuovo incontro tra George Gardi, intermediario del club turco, e i rossoneri