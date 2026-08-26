Calciomercato Mercato Milan, Moretto su Leao: "Il Gala non molla e ha intenzione di preparare un'offerta equa alle richieste del Milan. Con Rafa i turchi hanno già un accordo"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di trattative è intervenuto così sul proprio canale Youtube insieme al collega Fabrizio Romano. Questi gli ultimi aggionramenti di calciomercato relativi al Milan e quindi alla solita trattativa estenuante tra Leao e il Galatasaray. Le ultime novità di Moretto sul caso riguardante il portoghese (per ora) ancora milanista:

"Il Gala non molla Leao. I contatti costanti avuti tra Milan e Galatarasaray possono portare a uno sviluppo positivo della vicenda. Ad oggi i turchi non hanno ancora proposto un'offerta ai rossoneri, ma c'è l'intenzione e idea di accontentare il Milan con la richiesta che ormai da diverse settimane vi diciamo, ovvero superiore almeno ai 40 milioni. Con Leao il Gala ha già un accordo a livello contrattuale e salariale, servirà poi sistemare altri piccoli dettagli. Oggi quindi il Gala sta avanzando, perchè vuole far capire a Rafa che le intenzioni sono davvero serie..".