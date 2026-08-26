Primo Piano MN - Diawara si racconta: "Felice e un po' sorpreso dall'interesse del Milan, da piccolo seguivo Nesta e Maldini. Spero di vincere trofei qui"

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Le parole ai microfoni di MilanNews.it da parte del nuovo centrale difensivo del Milan Sankhoun Diawara, ecco le sue parole

Intervenuto così ai microfoni di Milannews.it, il nuovo e giovane difensore del Milan Sankhoun Diawara si è raccontato in occasione dell'incontro di questa sera allo Store di Via Dante con i tifosi rossoneri presenti. Di seguito le parole e considerazioni del centrale francese milanista:

L'interesse del Milan e i tanti idoli rossoneri

"Quando ho saputo che la società voleva prendermi sono rimasto soddisfatto, felice e anche un po' sorpreso. Anche se ero piuttosto giovane ho sempre apprezzato Alessandro Nesta e per questo che ho preso il suo numero. Un altro grande difensore è stato ovviamente Paolo Maldini".

Caratteristiche e mercato: la scelta di vestire la maglia del Milan

"Mi sento a mio agio palla al piede, ma mi sento un difensore aggressivo e bravo nei duelli aerei. In questa sessione di mercato sono stato cercato anche da altre squadre, ma ero troppo felice dell'interesse del Milan, ci ho messo pochissimo a decidere e a scegliere i rossoneri. Non vedo l'ora di scoprire San Siro, che è uno stadio mitico e incredibile, spero di avere un po' di minutaggio".

Il rapporto con mister Amorim

"Vado molto d'accordo con mister Amorim, spero di imparare presto l'italiano. Mi piace il modo di vedere il calcio del mister, è anche questo un motivo per il quale ho scelto il Milan. Mi trovo bene con tutti, non solo con i francesi o quelli che parlano la mia lingua. Spero di fare bene in Italia, e di adattarmi presto al campionato italiano. Il mio obiettivo è quello di vincere trofei con il Milan, quindi perchè no anche lo scudetto..".

Una città ancora da scoprire

"Non ho ancora avuto il modo di conoscere bene Milano, anche la lingua, l'italiano credo sia simile al francese e come ho detto prima voglio imparare al più presto a parlare italiano".