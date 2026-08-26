Calciomercato MN - Raggiunto accordo di massima tra Milan e Gala per Leao. Gardi, intermediario del club turco, è a Casa Milan

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Accordo di massima tra Milan e Galatasaray per Leao.

Come vi abbiamo anticipato ieri in serata (LEGGI QUI) Il futuro di Rafel Leao è sempre più lontano dal Milan. Nonostante il portoghese oggi sia tornato ad allenarsi in gruppo, la volontà dei rossoneri di cedere il giocatore non cambia e, il forcing del Galatasaray, è sempre più importante, tanto che nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie definitive.

Come apprende la nostra redazione infatti, proprio in questi minuti è presente a Casa Milan George Gardi, intermediario del club turco, il quale sta portando avanti i contatti per cercare di concludere l'affare e portare Leao al Galatasaray. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, è stato raggiunto un accordo di massima tra i rossoneri e il club di Instanbul per il giocatore in maglia 10. Le cifre si aggirano intorno ai 45 milioni di euro al Milan e 12 milioni di euro a stagione per il giocatore.

Di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello