Di Stefano su Leao: “Nella notte avanti la negoziazione, potrebbe essere il momento della cessione”

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Beppe Di Stefano rivela le ultime sulla trattativa Milan-Galatasaray per Leao.

Peppe di Stefano a Sky su Rafa Leao.

"Il primo binario è quello tra il Milan e il Gala, intesa di massima c'è già su poco meno di 45 milioni di base fissa e 5 milioni di bonus. E questa è la negoziazione tra i club. Poi c'è la negoziazione tra Gala e Leao, non da dare per scontato, che avverrà secondo me nella notte. Non è scontato il si di Leao, io sono convinto che alla fine l'affare si farà. Ci siamo, stanotte sarà la notte da seguire con attenzione perché potrebbe chiudersi la storia di leao con il Milan"