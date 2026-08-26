Di Marzio: “Vivi i contatti per Alvyn Sanches, lo svizzero è nella lista dei rossoneri”

Di Marzio: “Vivi i contatti per Alvyn Sanches, lo svizzero è nella lista dei rossoneri”MilanNews.it
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Oggi alle 21:36Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Di Marzio rivela che i rossoneri stanno ancora valutando se affondare il colpo su Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 dello Young Boys.

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Milan tiene vivi i contatti per Alvyn Sanches. Il giovane dello Young Boys, è nella lista dei rossoneri per il ruolo di trequartista.

Il classe 2003 ha iniziato questa stagione con la maglia giallo-nera realizzando 2 gol e 2 assist mentre nelle scorse due stagione il suo bottino fu di 25 gol e 4 assist.