Moretto rivela: “Luca Reggiani proposto al Milan, contatti nelle ultime ore”

Moretto rivela: “Luca Reggiani proposto al Milan, contatti nelle ultime ore”MilanNews.it
Oggi alle 21:09Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Matteo Moretto ha rivelato che il giovane difensore classe 2008 del Borussia Dortmund Luca Reggiani è stato offerto al Milan e i rossoneri stanno valutando il da farsi.

Sul suo profilo X, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato un nuovo nome accostato al Milan. Nelle ultime ore infatti ci sono stati dei contatti per Luca Reggiani, difensore italiano classe 2008 in forza al Borussia Dortmund. Secondo Moretto, il giovane sarebbe stato proposto ai rossoneri. Nella scorsa stagione Reggiani ha collezionato 8 presenze con i giallo-neri, trovando 1 gol. 