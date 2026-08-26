Ravezzani: "Forse non aveva tutti i torti Allegri quando diceva 'Datemi Gila e Gonçalo Ramos e io vi solleverò il mondo'"
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Fabio Ravezzani commenta Torino-Milan 1-2.
Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, nel suo canale YouTube, ha parlato della prestazione del Milan a Torino nella prima giornata di campionato. Queste le sue parole.
"Non non possiamo dimenticare il fatto che poi comunque il Torino abbia perso un palo, che abbia avuto due occasioni da gol molto nitide, che come occasioni da rete più o meno le due squadre si siano equiparate, però abbiamo visto un Milan che gioca un calcio diverso, un calcio più offensivo e che sicuramente con l'inserimento di Gila ha trovato quella solidità nel reparto arretrato che l'anno scorso mancava. Forse non aveva tutti i torti Allegri quando diceva "Datemi Gila e Gonçalo Ramos e io vi solleverò il mondo".
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