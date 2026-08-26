MN - Gran Galà del Calcio 2026, i canditati del Milan per la Top 11. Rabiot in corsa per il miglior gol

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Il prossimo 2 settembre, al Teatro alla Scala di Milano, andrà in scena l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio

Il prossimo 2 settembre, al Teatro alla Scala di Milano, andrà in scena l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio. Durante la serata saranno premiati Portiere, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti dell’Anno, una super formazione ideale dalla quale uscirà anche il Migliore Assoluto della stagione. Premi speciali anche per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno, il Miglior Giovane della Serie B e il Miglior Giovane della Serie A.

Per la Top 11 dello scorso campionato, che verrà votato direttamente dai calciatori della Serie A, sono in corsa anche alcuni giocatore del Milan (presente anche Mario Gila che l'anno scorso era alla Lazio):

Queste le shortlist dei possibili premiati:



CATEGORIA “PORTIERE DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar



CATEGORIA “DIFENSORI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley



CATEGORIA “CENTROCAMPISTI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Hakan Çalhanoğlu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric - Adrien Rabiot - Piotr Zielinski



CATEGORIA “ATTACCANTI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz

Il 2 settembre verrà svelato anche il gol più bello della Serie A 2025-2026 che verrà scelto dai tifosi. In corsa per questo premio c'è anche il rossonero Adrien Rabiot per la rete segnata in casa del Torino con un gran sinistro dalla distanza.