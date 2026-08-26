News MN - Albertini: "Cissè è bravo, adesso dovrà essere continuo nelle prestazioni. Vanno dati i meriti anche al coraggio di Amorim"

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L'ex centrocampista del Milan, oggi Presidente del settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Demetrio Albertini è intervenuto così in occasione della conferenza stampa di presentazione del Gran Gala del Calcio AIC 2026. Questo un estratto delle sue considerazioni ai microfoni di MilanNews.it

Milan città di eventi

"Milano è la città del mondo, non solo italiana perchè tutti la conoscono e sanno quali eventi possono esserci in questo grande panorama italiano. Portare un evento importante alla Scala, dopo aver giocato nella Scala del calcio che è San Siro, sarò emozionato lo stesso..".

Sui giovani talenti italiani

"Continuo a dire che i nostri giovani italiani sono tanti e bravi, ma bisogna avere più coraggio e aiutarli nella loro crescita. Bisogna trattarli da giovani e non da esperti, sottolineando non solo le parti negative ma anche positive per il nostro calcio".

La favole Cissè

"Non lo conosco bene per quanto riguarda la posizione centrale o sulla fascia, Amorim gli ha dato fiducia e possibilità di mettersi in mostra con grande naturalezza. Adesso serve la continuità, che in un giovane non c'è sempre ma va aspettato".

Il coraggio di Amorim e la scelta di escludere Rafa Leao

"Amorim mi è piaciuto, ma va aspettato e giudicato bene a livello globale quando dovrà gestire i momenti più difficili. Devo dire però che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione mi è piaciuto. Leao? Più che far fuori uno importante ha dato fiducia a un giovane molto bravo".