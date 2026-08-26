Milan, Leao festeggia sui social il suo rientro in gruppo
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Rafael Leao ha pubblicato una storia su Instagram per festeggiare il suo rientro in gruppo
Rafael Leao ha smaltito definitivamente il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane e oggi è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra che stanno preparando la partita di venerdì a San Siro contro il Venezia, valida per la seconda giornata di Serie A. L'attaccante portoghese, il cui futuro resta comunque un grande rebus, ha pubblicato una storia su Instagram per festeggiare il rientro in gruppo con una foto sorridente durante l'allenamento in compagnia di Gonçalo Ramos, Samuel Chukwueze e Yunus Musah.
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