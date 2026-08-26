Trevisani: "Se leggevi i nomi del Milan, non poteva fare la Conference. Amorim l'ha fatto giocare a calcio"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Ruben Amorim dopo la prima vittoria a Torino.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Ruben Amorim dopo la prima vittoria a Torino: "Amorim ha messo in campo una squadra che, se leggevi i nomi, non poteva fare la Conference. Ha fatto giocare a calcio la squadra, cosa che sembrava impossibile per il Milan fino a quattro mesi fa. Chiaramente Rabiot e Modric aumentano la qualità, e si è visto non appena sono entrati. Il Milan aveva poi giocatori come Estupinan, Musah, Jashari, Cissé e Chukwueze. Aveva una squadra nominalmente incredibile, con giocatori che sembravano fuori del progetto. Amorim è stato coraggioso, ha fatto delle scelte importanti che hanno pagato".

LE PAROLE DI RABIOT SULLE SUE VACANZE

Adrien Rabiot, autore di un gran secondo tempo contro il Torino condito anche da una rete, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport nel post gara. Un estratto delle sue parole, e quella battuta sulle polemiche in merito ai giorni extra concessi da Amorim per lui e Mike Maignan: "Il Mondiale è stato bello, non si va sempre in semifinale o finale. Ovviamente volevamo vincere, ma non è stato possibile. Poi sono andato in vacanza per riposare mentalmente e fisicamente dopo un finale di stagione duro con il Milan. Sono tornato con grande voglia. Dopo il Mondiale abbiamo chiesto al mister di avere qualche giorno in più e lui ci ha dato quattro giorni in più. Non capisco le polemiche, ma in Italia è così. Sono felice di essere entrato oggi, ho capito cosa vuole il mister e cosa si aspetta da me. Sono contento del gol, dell'assist e della vittoria".