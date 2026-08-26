News VIDEO MN - Il saluto di Cisse e Diawara ai tifosi rossoneri presenti allo Store in Via Dante

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Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, oggi è la giornata in cui tutti i tifosi rossoneri presenti a Milano (e non solo) hanno avuto la possibilità di poter incontrare e salutare due giovani talenti e promesse del Milan. Alphadjo Cisse e il difensore francese Sankhoun Diawara. Davvero moltissimi tifosi milanisti presenti questa sera in Via Dante, tutti per omaggiare il giovane Cisse, in gol contro il Torino all'esordio ufficiale con la prima squasra rossonera e per dare anche il benvenuto ad un altro giovanissimo talento milanista: il difensore francese Diawara.

Infatti, dopo la firma, le foto, i primi allenamenti e le prime gare (con gol) arriva così il momento della grande e calorosa ccoglienza da parte del popolo rossonero per i nuovi acquisti fatti in questa sessione estiva di mercato. In questa estate sono già passati Gila e Ramos, ora toccherà a Cisse, protagonista e MVP dell'esordio rossonero in Serie A 2026/27 contro il Torino, e Diawara.