News Cisse sul rapporto con Amorim: "Mi trovo bene col mister, ha avuto subito fiducia in me"

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Il nuovo fantasista rossonero Alphadjo Cisse è intervenuto così poco fa ai microfoni di MilanNews.it, in occasione dell'incontro con i tifosi allo store di Via Dante. Ecco una serie interessanti estratti delle sue parole dopo il bellissimo momento vissuto a Torino con il suo Milan.

IL NUMERO DI MAGLIA E LA SCELTA DI VESTIRE ROSSONERO

"In questi ultimi giorni ho cercato di rispondere a tutti i messaggi che ho ricevuto, ma sto già cercando di fare uno step successivo e di pensare alla prossima partita. Il 70? L'ho scelto perchè il numero 80 era occupato..".

IL RAPPORTO CON AMORIM

"In realtà il mio rapporto col mister è molto positivo, ha avuto fiducia in me e in tutti altri giovani, per me così è semplice esprimermi al meglio. A gennaio era quasi tutto fatto col PSV, poi è arrivato il Milan e ho subito cambiato idea, è stato facile scegliere questo club. C'era la possibilità di giocare in prestito, ma il mister mi ha sempre dato la possibilità di esprimermi in campo e sono riuscito a coglierla. Rimanere qui è una grande emozione, il Milan è uno dei club più grandi al mondo. Il mio cognome? Si dice e di scrive Cisse, senza l'accento".