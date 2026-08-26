MN - Albertini su Cisse: "Amorim gli ha dato fiducia, il ragazzo è bravo ma adesso dovrà avere continuità"

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L'ex centrocampista del Milan, oggi Presidente del settore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Demetrio Albertini è intervenuto così in occasione della conferenza stampa di presentazione del Gran Gala del Calcio AIC 2026. Questo un estratto delle sue considerazioni ai microfoni di MilanNews.it

Milan città di eventi

"Milano è la città del mondo, non solo italiana perchè tutti la conoscono e sanno quali eventi possono esserci in questo grande panorama italiano. Portare un evento importante alla Scala, dopo aver giocato nella Scala del calcio che è San Siro, sarò emozionato lo stesso..".

Sui giovani talenti italiani

"Continuo a dire che i nostri giovani italiani sono tanti e bravi, ma bisogna avere più coraggio e aiutarli nella loro crescita. Bisogna trattarli da giovani e non da esperti, sottolineando non solo le parti negative ma anche positive per il nostro calcio. Cissè? Non lo conosco bene per quanto riguarda la posizione centrale o sulla fascia, Amorim gli ha dato fiducia e possibilità di mettersi in mostra con grande naturalezza. Adesso serve la continuità, che in un giovane non c'è sempre ma va aspettato".