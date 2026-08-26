News Diawara senza paura: "Voglio vincere trofei al Milan, perchè non lo scudetto?"

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Intervenuto così ai microfoni di Milannews.it, il nuovo e giovane difensore del Milan Sankhoun Diawara si è raccontato in occasione dell'incontro di questa sera allo Store di Via Dante con i tifosi rossoneri presenti. Questo un estratto delle sue parole, tra sogni e obiettivi in Serie A:

"Mi sento a mio agio palla al piede, ma mi sento un difensore aggressivo e bravo nei duelli aerei. In questa sessione di mercato sono stato cercato anche da altre squadre, ma ero troppo felice dell'interesse del Milan, ci ho messo pochissimo a decidere e a scegliere i rossoneri. Non vedo l'ora di scoprire San Siro, che è uno stadio mitico e incredibile, spero di avere un po' di minutaggio.

Vado molto d'accordo con mister Amorim, spero di imparare presto l'italiano. Mi piace il modo di vedere il calcio del mister, è anche questo un motivo per il quale ho scelto il Milan. Mi trovo bene con tutti, non solo con i francesi o quelli che parlano la mia lingua. Spero di fare bene in Italia, e di adattarmi presto al campionato italiano. Il mio obiettivo è quello di vincere trofei con il Milan, quindi perchè no anche lo scudetto..".