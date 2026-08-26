News Cisse come Robinho? Questa la simpatica risposta di Alphadjo

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Il nuovo fantasista rossonero Alphadjo Cisse è intervenuto così poco fa ai microfoni di MilanNews.it, in occasione dell'incontro con i tifosi allo store di Via Dante. Ecco una serie interessanti estratti delle sue parole dopo il bellissimo momento vissuto a Torino con il suo Milan.

CISSE COME ROBINHO? ALPHA RISPONDE COSI'

Ambrosini dice che assomigli a Robinho..

"Non so dirti, non l'ho visto giocare molto ma se lo dice lui va bene (ride. ndr)".

LE BELLE PAROLE DEL DIRETTORE DEL CATANZARO POLITO

"Il direttore Ciro è stato fondamentale per me a Catanzaro, è una grande persona e grande uomo. Quello che mi ha dato è stato un grande supporto in più per me. La nazionale? Non ci sto pensando perchè sono concentrato sul Milan e alle partite. Quando e se sarà il momento, sarò a disposizione. Questo è un momento per rubare e imparare qualcosa da tanti giocatori che ci sono qui. Ogni allenamento cerco di apprendere qualcosa di prezioso da qualcuno dei miei compagni".