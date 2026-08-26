Vidigal: "Amorim un fenomeno. Ramos? E' uno che i gol li fa sempre"

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L'ex giocatore Vidigal ha commentato l'arrivo al Milan di Ruben Amorim in panchina di Gonçalo Ramos in attacco

Jose Luis Vidigal, ex centrocampista che in carriera ha militato in Italia con le maglie di Napoli, Livorno e Udinese, ha parlato così a TuttoMercatoWeb.com dell'arrivo al Milan di Ruben Amorim in panchina e di Gonçalo Ramos in attacco:

A proposito del Milan: cosa ci dice su Amorim?

"Amorim per me è ancora un fenomeno. Stiamo parlando di un giovane allenatore. Quello che ha fatto con lo Sporting in pochi sono riusciti a farlo. E sottolineo anche quello che ha fatto nel Manchester United: ha ristrutturato la mentalità e il metodo di lavoro. E l'allenatore attuale ha goduto di questo lavoro. Vedremo cosa farà, avrà sicuramente bisogno di crescere, il calcio italiano è duro, tattico, fisico e aggressivo. Penso che lo farà".

Su Goncalo Ramos: che impatto avrà?

"È una punta, assomiglia tantissimo alle classiche punte italiane: non bellissime da vedere, ma il gol lo fanno sempre. Questo dobbiamo aspettarci da lui: gol e lavoro per la squadra. Cosa chiedere di più ad un attaccante?".