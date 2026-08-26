Vidigal: "Amorim un fenomeno. Ramos? E' uno che i gol li fa sempre"
Jose Luis Vidigal, ex centrocampista che in carriera ha militato in Italia con le maglie di Napoli, Livorno e Udinese, ha parlato così a TuttoMercatoWeb.com dell'arrivo al Milan di Ruben Amorim in panchina e di Gonçalo Ramos in attacco:
A proposito del Milan: cosa ci dice su Amorim?
"Amorim per me è ancora un fenomeno. Stiamo parlando di un giovane allenatore. Quello che ha fatto con lo Sporting in pochi sono riusciti a farlo. E sottolineo anche quello che ha fatto nel Manchester United: ha ristrutturato la mentalità e il metodo di lavoro. E l'allenatore attuale ha goduto di questo lavoro. Vedremo cosa farà, avrà sicuramente bisogno di crescere, il calcio italiano è duro, tattico, fisico e aggressivo. Penso che lo farà".
Su Goncalo Ramos: che impatto avrà?
"È una punta, assomiglia tantissimo alle classiche punte italiane: non bellissime da vedere, ma il gol lo fanno sempre. Questo dobbiamo aspettarci da lui: gol e lavoro per la squadra. Cosa chiedere di più ad un attaccante?".
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