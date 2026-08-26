Ravezzani: “Il Milan ora lì davanti ha un centravanti che fa il centravanti di mestiere"
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentata la prima vittoria del Milan di Amorim ai danni del Torino. Queste le sue parole.
"II Milan innanzitutto fa una partita estremamente volitiva e tiene fede alle promesse di Amorim, cioè va a Torino, gioca in attacco, rischia pochissimo nel primo tempo, poi come sempre accade alla fine, tattiche offensive o difensive, quando uno fa gol e lo trova un po' per cammin facendo, la partita cambia e diventa molto più facile. Il Milan lì davanti ha un centravanti che fa il centravanti di mestiere e quindi non è un applicato com'era Leao l'anno scorso. Gonçalo Ramos è un centravanti di manovra, non è il centravanti di possesso che ti fa spellare le mani, ma uno che sa appoggiare la palla, sa andare a concludere, insomma, fa il suo mestiere in maniera dignitosa, molto più dignitosa".
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