Ambrosini: "Cisse fisicamente mi ricorda molto Robinho"

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Massimo Ambrosini, ex storico centrocampista e capitano del Milan è intervenuto così nel podcast di Cronache di Spogliatoio. Questo un estratto delle sue parole sul fantasista rossonero Alphadjo Cisse.

AMBROSINI SU CISSE

"Fisicamente mi ricorda Robinho, mi piace molto guardare postura e forma di un giocatore. Ha i piedi molto aperti e ha questo modo di calciare che ricorda Robinho, che era fortissimo. Ha anche lo stesso numero di maglia. L'anno scorso Cisse giocava al Catanzaro e veniva allenato dal mio amico Alberto Aquilani, e più volte mi ha parlato bene di questo giocatore, mi diceva che era fortissimo..".

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"Dal punto di vista tecnico Robinho era fortissimo, correva tanto e aveva una qualità incredibile. Era bravo a calciare e prendere la porta. Cassano era un altro incredibile tecnicamente, folle".