Diawara: "Ero piccolo ma ho sempre apprezzato difensori come Nesta e Maldini"
Intervenuto così ai microfoni di Milannews.it, il nuovo e giovane difensore del Milan Sankhoun Diawara si è raccontato in occasione dell'incontro di questa sera allo Store di Via Dante con i tifosi rossoneri presenti.
Ecco un estratto delle parole del nuovo difensore centrale rossonero:
"Quando ho saputo che la società voleva prendermi sono rimasto soddisfatto, felice e anche un po' sorpreso. Anche se ero piuttosto giovane ho sempre apprezzato Alessandro Nesta e per questo che ho preso il suo numero. Un altro grande difensore è stato ovviamente Paolo Maldini. Mi sento a mio agio palla al piede, ma mi sento un difensore aggressivo e bravo nei duelli aerei. In questa sessione di mercato sono stato cercato anche da altre squadre, ma ero troppo felice dell'interesse del Milan, ci ho messo pochissimo a decidere e a scegliere i rossoneri. Non vedo l'ora di scoprire San Siro, che è uno stadio mitico e incredibile, spero di avere un po' di minutaggio".
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