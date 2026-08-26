Serafini: "Invocavo Kim, fuori dal progetto Bayern, perché ancora efficiente: bisogna aiutare la difesa nelle letture"

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Luca Serafini, giornalista, si così espresso sul blog di Filippo Galli 'La complessità del calcio' sulla prestazione del Milan a Torino.

Luca Serafini, giornalista, si così espresso sul blog di Filippo Galli 'La complessità del calcio' sulla prestazione del Milan a Torino: "Anche a Torino il reparto più in difficoltà è parso quello arretrato, come da due stagioni a questa parte. Allegri compatta le sue squadre davanti al portiere, Amorim preferisce occupare la metacampo avversaria per tenere lontani gli avversari dall’area. Una soluzione efficace quando la palla è in movimento, il centrocampo filtra e assiste, l’attacco lavora lassù… Le cose cambiano sui calci piazzati, sui corner e sulle punizioni dunque, ma anche sui cross. Deficit non da poco. Il problema a mio avviso sono le letture e i posizionamenti.

Tutti efficaci nel braccare l’uomo fuori area, molto meno nel respingere gli attacchi quando sono vicini a Maignan. A gennaio invocavo Kim, fuori dal progetto Bayern, perché esperto, ancora efficiente, tecnico e molto professionale. Uno alla Kjaer insomma, che avrebbe potuto aiutare non poco la crescita dei compagni di reparto. Quando faccio queste osservazioni agli amici ex giocatori o allenatori in attività, mi dicono sempre che un tecnico e il suo staff possono aiutare molto il miglioramento dei difensori sotto questo aspetto, ma nessuno meglio di un compagno esperto, una chioccia in campo, può guidarli nei 90′. Se guardate cosa è successo nelle azioni in cui il Torino ha creato occasioni e ha segnato nel recupero con il mio amico Adams, vecchia conoscenza Saints, vedrete a occhio nudo (senza essere tecnici, né tattici, né esperti) la goffaggine nel contrasto e nelle marcature di chi crossa o di chi conclude. Eppure, ripeto, nell’uomo contro uomo fuori area i difensori del Milan se la cavano abbastanza bene".