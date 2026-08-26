Nkunku al Lipsia: il risparmio sul 2026/27 e la possibile plusvalenza per il Milan

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Come impatterà la cessione di Nkunku al Lipsia sui conti del Milan? E a quanto ammonterà la plusvalenza in caso di riscatto?

Nelle scorse ore, il Milan ha ufficializzato la partenza di Christopher Nkunku che si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Lipsia. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku a RB Leipzig fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Christopher per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza".

NKUNKU AL LIPSIA: L'IMPATTO DELLA CESSIONE SUI CONTI DEL MILAN

Ma come impatterà la cessione di Nkunku sui conti del Milan? E a quanto ammonterà la plusvalenza in caso di riscatto? A rispondere a queste domande è Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo): "Nkunku ha pesato sui conti rossoneri 2025/26, in attesa che le cifre siano confermate, oltre 16,6 milioni di euro tra quota ammortamento e stipendio lordo. Considerando un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro e una quota pagata del 50% dello stipendio, come si apprende da diverse fonti, il club rossonero dovrebbe mettere a referto un risparmio complessivo di oltre 8,1 milioni in questa stagione.

Per quanto riguarda invece la potenziale plusvalenza, Nkunku attualmente ha un valore residuo di 29,6 milioni di euro a bilancio. La cifra scenderà a 22,2 milioni di euro al 30 giugno 2027. Se il Lipsia dovesse riscattare il giocatore per 28,5 milioni di euro entro la fine della stagione, il Milan farebbe registrare una plusvalenza di 6,3 milioni di euro da sommare al risparmio già fatto registrare con il prestito oneroso e l’ingaggio coperto dai tedeschi".