L'interista Berti: "Il Milan mi sta un po’ sul c***o, ma è una squadra interessante"

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L'ex giocatore nerazzurro Nicola Berti ha parlato anche del Milan che ha esordito in campionato a Torino con una bella vittoria

Nicola Berti, ex giocatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale non ha parlato dei nerazzurri, ma anche del nuovo Milan di Ruben Amorim: "Il Milan, che mi sta un po’ sul c... ma è una squadra interessante. Specialmente quando sono entrati Rabiot e… quello forte, il Pallone d’oro… sì, Modric. Durante Frosinone-Juve invece mi è saltato il segnale. Chissà perché: non l’ho vista, ma probabilmente è stato meglio così. Solo 1-0 contro il Frosinone rischiando pure di farsi pareggiare mi sembra un po’ poco.

Se l’Inter dominerà la Serie A? Di sicuro il campionato non sarà così senza storia come si racconta. Secondo me, per l’Inter sarà una stagione molto più complessa. Il Milan è ringiovanito, a parte il Pallone d’oro… Ma anche i rossoneri dopo un primo tempo faticoso contro il Torino sono venuti fuori bene. In ogni caso bisogna mantenere alta l’attenzione: la stagione però è luuuuunga".