Sabatini critica Amorim: "Inventarsi la formazione iniziale del Milan significa farsi del male da solo"

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei rossoneri ai danni del Torino per 2-1.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei rossoneri ai danni del Torino per 2-1. Queste le sue parole.

"Applausi per Amorim perché è sicuramente un tecnico che si sta impegnando, che sta mostrando qualcosa di suo, che ha personalità, fin troppa direi, perché inventarsi la formazione iniziale del Milan significa farsi del male da solo. lo naturalmente non sono a Milanello, non seguo tutte gli allenamenti, non ho la percezione quotidiana, però schierare Musah al centro in cabina di regia insieme a Jashari e vedere Modric in panchina m è sembrato un qualcosa contro qualsiasi logica e legge di di calcio".