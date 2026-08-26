Longhi: "A Torino si sono viste tutte le premesse affinché il Milan faccia un grande campionato"

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Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sulla prestazione del Milan di Ruben Amorim contro il Torino.

Bruno Longhi, giornalista, si è così espresso a RadioSportiva sulla prestazione del Milan di Ruben Amorim contro il Torino: "Il Milan è stato un buon Milan ed è stato un vero Milan quando ha effettuato i cambi. La squadra è andata un po' troppo in sofferenza dopo lo 0-2, schiacciata dal Torino soprattutto grazie alle giocata di Njie che è fortissimo, fino a subire la creazione dal nulla dell'1-2. Però, il Milan ha dei titolari importanti fuori e ci sono tutte le premesse per disputare un grande campionato. Perché la squadra gioca bene, ha già recepito quelle che sono le idee del suo allenatore e secondo me sarà una delle grandi protagoniste di questo campionato. Il Milan mi è piaciuto l'altra sera, se non per la fase finale. Però il nostro campionato è questo: c'è sempre da soffrire per tutte le big anche contro le squadre piccole, perché non ci sono squadre arrendevoli al 100%".

LE PAROLE DI AMORIM DOPO TORINO-MILAN

Intervistato da SportMediaset dopo la vittoria contro il Torino, Ruben Amorim ha parlato così di Alphadjo Cissé, autore del primo gol ufficiale della stagione del Milan: "La cosa più importante è il suo talento, voi lo conoscete anche meglio di me. Io ho raccolto tutte le informazione e i dati su Cissé perchè non lo conoscevo, ma il club mi ha dato tutte le info necessarie. Poi ci sono stati gli allenamenti e tutto quello che ha fatto il ragazzo. In qualche amichevole non ha giocato, ma ha sempre lavorato e si è fatto trovare pronto. Per me gli allenamenti sono fondamentali per capire con chi ho a che fare".