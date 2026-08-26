Di Marzio rivela: “Sanches rimane nel taccuino del Milan, il Milan potrebbe anche non sostituire Leao”

Di Marzio rivela: “Sanches rimane nel taccuino del Milan, il Milan potrebbe anche non sostituire Leao”MilanNews.it
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Oggi alle 23:15Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Gianluca Di Marzio, a Calciomercato L’Originale ha rivelato le ultime notizie riguardanti il trequartista dello Young Boys Sanches.

Intervenuto a Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha rivelato le ultime su Sanches, trequartista dello Young Boys. Queste le sue parole.

"Oggi il Milan ha tenuto vivi i contatti per Sanches, trequartista dello Young Boys. Piace a Cardinale, ad Amorim, ma il Milan vuole essere veramente convinto di prendere il giocatore giusto, quindi Cardinale e Amorim interverranno solo in caso in cui trovassero il giocatore ideale per il Milan, altrimenti potrebbero rimandare a gennaio questo tipo di operazione e lavorare con i giocatori attualmente in organico"