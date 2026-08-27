Sabatini: “Leao-Milan storia finita male? Per lui si, non per il Milan"

vedi letture

Sabatini sul probabile addio di Leao.

Durante l'ultima puntata di Incudine e Martello sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Sandro Sabatini ha parlato dell'imminente cessione di Leao al Galatasaray. Queste le sue parole.

"Si è una storia che è destinata a finire, per lui male per il Milan no, da quando è nata questa stellina Cisse domenica scorsa è finita con il sollievo di avere una speranza diversa. Poi il miglior Leao, quello prime, quello dello scudetto, non è paragonabile con Cisse, però del Leao degli ultimi tempi non credo che il Milan ne avrà nostalgia".