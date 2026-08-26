Europa League, qualificate altre quattro squadre sconfitte nei preliminari di UCL: ecco di chi si tratta

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Di seguito le squadre che hanno perso i preliminari di Champions League e che dunque giocheranno l'Europa League 2026/2027.

Questa sera si sono giocati gli altri quattro match delle qualificazioni in Champions. Fenerbahce, AEK Athene, Vitinha e Bratislava hanno battuto i loro rivali e si sono dunque qualificati alla massima competizione europea. Le sconfitte invece, dovranno "accontentarsi" dell'Europa League, la cui fase campionato verrà sorteggiata venerdi a Nyon.

Ma quali sono le squadre che potrebbero affrontare il Milan nel percorso europeo: la prima è il Lione, sconfitto proprio dai turchi del Fenerbahce. Ci sarà poi il Levski Sofia, sconfitta dall'AEK Athens, la Dinamo Zagabria, sconfitta da Viking e infine il NK Celje, sconfitto ai supplementari dal Bratislava. In aggiunta a queste squadre, nell'urna ci saranno anche l'Hapoel Beer Sheva, il Celtic e il N.E.C Nijmegen.