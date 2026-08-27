Cuomo: "Rabiot trequartista: poi chi gioca a centrocampo? Non si può pensare che Musah giochi tutte le partite"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sul calciomercato del Milan e i possibili movimenti di questi ultimi giorni.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sul calciomercato del Milan e i possibili movimenti di questi ultimi giorni: "Ho una domanda più ficcante: vendereste Leao senza prendere nessuno per tenerti Cissè? Per me il trequartista va preso a prescindere. Mi ha sorpreso la dichiarazione di Amorim sulle posizioni di Diego Moreira e di Chukwueze, però bisogna stare attenti: non ci si deve far abbindolare dagli entusiasmi della prima giornata. Per me la fascia sinistra è una priorità, perché bisogna dare ad Amorim un upgrade rispetto a Estupinan e Bartesaghi. Anche Rabiot da trequartista: poi chi gioca a centrocampo? Non si può pensare - poi magari lo farà eh - che Musah giochi così tutte le partite. Sono cose da prima giornata. Tra due settimane, quando ci sarà Juventus-Milan, sarà il primo vero banco di prova.

Per anni abbiamo vissuto dei facili e grandi entusiasmi estivi: non bisogna ripetere gli stessi errori, sopravvalutando le qualità e la completezza della rosa attuale. Il giudizio sul Milan è rimandato, ma sicuramente le indicazioni da Torino-Milan sono incoraggianti. Io sono soddisfatto e incuriosito. Però bisogna stare calmi. Nel Milan si fa prestissimo a crearsi le fazioni, come è successo in questi anni. Ora c'è il proprietario Cardinale che decide, Amorim che incide e tutti li seguono. Si deve continuare così anche nei prossimi mesi".