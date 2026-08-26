Ravezzani: "Non so se voi l'avete visto, ma la velocità con cui controlla il pallone e voleè che fa Cisse sono qualcosa da grande giocatore"

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Ravezzani commenta la prestazione del Milan sul campo del Torino e si sofferma sul gol di Cisse, che viene descritto come un gol da grande giocatore.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della vittoria del Milan sul Torino e ha sottolineato la prestazione di Cisse. Queste le sue parole.

"La differenza te la fa un ragazzino di 19 anni che viene dal Catanzaro che si chiama Cisse e che ha fatto un gol fantastico, cioè non so se voi l'avete visto, ma insomma la velocità con cui controlla, mentre il pallone sta rimbalzando a terra, con una voleè mette il pallone sul secondo palo è qualcosa da grande giocatore. Ecco, a volte poi le stagioni cambiano, anche perché trovi quando non te l'aspetti dopo aver cercato in giro di tutto e di più, Moreira che è stato strapagato e che magari farà anche lui la differenza, ti trovi un ragazzino così che ti sblocca la partita e te la risolve di fatto perché sull'1-0 il Torino è andato in difficoltà".