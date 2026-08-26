Ravezzani: "Non so se voi l'avete visto, ma la velocità con cui controlla il pallone e voleè che fa Cisse sono qualcosa da grande giocatore"
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della vittoria del Milan sul Torino e ha sottolineato la prestazione di Cisse. Queste le sue parole.
"La differenza te la fa un ragazzino di 19 anni che viene dal Catanzaro che si chiama Cisse e che ha fatto un gol fantastico, cioè non so se voi l'avete visto, ma insomma la velocità con cui controlla, mentre il pallone sta rimbalzando a terra, con una voleè mette il pallone sul secondo palo è qualcosa da grande giocatore. Ecco, a volte poi le stagioni cambiano, anche perché trovi quando non te l'aspetti dopo aver cercato in giro di tutto e di più, Moreira che è stato strapagato e che magari farà anche lui la differenza, ti trovi un ragazzino così che ti sblocca la partita e te la risolve di fatto perché sull'1-0 il Torino è andato in difficoltà".
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