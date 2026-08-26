The Athletic svela: “L’Aston Villa offre per Leao un prestito con obbligo di riscatto. Gli inglesi credono che Leao li preferisca al Gala”

The Athletic svela: “L’Aston Villa offre per Leao un prestito con obbligo di riscatto. Gli inglesi credono che Leao li preferisca al Gala”MilanNews.it
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Ieri alle 23:48News
di Andrea La Manna
The Athletic rivela che l’Aston Villa propone per Leao un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per Rafael Leao.

Secondo quanto rivelato dai colleghi inglesi del The Athletic, L'Aston Villa è in trattativa per un trovare accordo per ingaggiare Rafael Leao. Il numero 10 portoghese è un obiettivo anche del club turco Galatasaray. L'Aston Villa crede che la preferenza di Leao sia per un trasferimento a Villa Park, e il club sarebbe desideroso di assicurarsi l'attaccante con un accordo di prestito con obbligo di riscatto. Nonostante l'arrivo imminente di Jackson, il Villa vuole ulteriori rinforzi in attacco dopo aver finalizzato la partenza di Ollie Watkins all'Al Hilal in un trasferimento da 50 milioni di sterline.