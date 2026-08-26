Cardinale, in serata c’è stato un incontro con Ceferin a Montecarlo

Cardinale, in serata c’è stato un incontro con Ceferin a MontecarloMilanNews.it
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Ieri alle 23:57News
di Andrea La Manna
A Nyon Gerry Cardinale si è incontrato con Ceferin, presidente della UEFA, nella serata di gala pre-sorteggi delle competizioni europee.

Questa sera, qualche ora fa, come raccontato dai colleghi di Sportitalia, il propietario del Milan Gerry Cardinale si è incontrato con il presidente della UEFA Ceferin nella serata di gala pre-sorteggi a Montecarlo, sorteggi  della prossima Conference League, Europa League e Champions League che avverranno venerdi a Nyon.

Ricordiamo che i sorteggi saranno visibili in chiaro su TV8, su Sky Sport, in streaming su NOW su Amazon Prime Video e attraverso il sito ufficiale UEFA. Inoltre, quelli di Europa League, potrete seguirli su MilanNews.it con il live testuale.