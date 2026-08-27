Letizia: "Scordatevi giocatori mediocri o casi in cui, per risparmiare pochi soldi, l'allenatore rimarrà con la rosa incompleta"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Gerry Cardinale e il suo modo di gestire il Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Gerry Cardinale e il suo modo di gestire il Milan, caratterizzato, in maniera evidente, da una presenza fisica negli ambienti rossoneri e da un forte impatto - anche economico - sul calciomercato del club: "L’impegno quotidiano di Gerry Cardinale per riportare il Milan in alto è costante, questo posso assicurarvelo in prima persona. Non è perché non ci sono ancora nuovi annunci o fumate bianche, che allora non si stia lavorando: tutt’altro. L’indicazione più importante è questa, a prescindere dai ruoli o dai nomi: inutile sparare nel mucchio, più giusto comprendere invece la mentalità e capire a cosa può portare.

Quello che Amorim chiederà e reputerà importante, verrà concesso a prescindere: scordatevi altri casi in cui, per risparmiare una manciata di euro, l’allenatore rimarrà con una rosa incompleta o con qualche rimpianto. Non funziona più così e non funzionerà mai più così. Come non arriveranno più rimpiazzi, giocatori mediocri presi solo per coprire una casella o perché favorevoli nelle condizioni economiche: basta pezze alla Tammy Abraham, la musica è cambiata. Se c’è un’esigenza va coperta con un giocatore forte, altrimenti si passa avanti. Cardinale vuole così: la mediocrità è già costata troppo negli ultimi anni".