Primo Piano Krosche per preparare il mercato. E se lo richiamassero a gennaio? Rabiot star del centrocampo

Il Milan sta trattando con Krosche. E' importante avere un dirigente che organizzi il mercato. E se a gennaio il Milan riportasse Athekame in rossonero? Intanto Amorim si gode un Rabiot straordinario.

Markus Krösche dopo aver rassegnato le dimissioni all’Eintracht di Francoforte sta trattando con il Milan. Il dirigente tedesco è in cima alla lista dei nomi di Gerry Cardinale, il candidato forte, per diventare Head of Football. Il club rossonero molto probabilmente dovrà pagare una clausola da 4-5 milioni alla società tedesca per liberare il manager da un contratto fino al 2028, ma c’è anche l’aspetto organizzativo e del team di lavoro sarebbe da mettere in chiaro. Krosche vorrebbe i suoi uomini nell’avventura italiana, e dunque si sta trattando per concludere l’operazione. Cardinale vuole scegliere un dirigente a cui affidarsi, ma non delegherà come in passato, quando c’era Furlani per esempio. Il proprietario americano sarà comunque presente ma ha deciso di rinforzare l’organigramma per affidare soprattutto il mercato a un dirigente di calcio.

KROSCHE IN TRATTATIVA

Infatti è fondamentale che il tedesco arrivi prima possibile per organizzare in anticipo le mosse per il mercato di gennaio. Il Milan nella sessione invernale dovrà acquistare altri giocatori per rinforzarsi, dunque deve muoversi in anticipo per preparare il terreno ai trasferimenti. Krosche nei suoi 5 anni a Francoforte ha dimostrato di avere una metodologia ben precisa, ovvero quella di scovare giocatori bravi o poco pubblicizzati per poi rivenderli a peso d’oro incassando milioni di plusvalenze. Attenzione però, questo sistema va bene in una piazza che ti lascia lavorare con calma, dove la pressione non è a mille, mentre a Milano si vivono anni complicati dove c’è fame di risultati e poco tolleranza agli errori. Non sarà per nulla semplice. Servirà pazienza per impostare un sistema sul player trading.

Vedremo se Krösche porterà risultati anche in una squadra esigente come il Milan. Ma è un tentativo che vale la pena fare, perché in società manca una figura di un dirigente che prenda in mano le scelte più importanti sul mercato. Al Milan la mancanza di questa figura ha pesato in estate, specialmente per le cessioni. E soprattutto dovrà essere un supporto concreto per l’allenatore, una spalla di Amorim per gestire tante situazioni delicate che si creano nell’arco di una stagione.

MOSSE DI MERCATO

Nelle scorse ore abbiamo visto l’ennesimo assist di Athekame durante l’ultima partita del Lione. Il laterale svizzero sta facendo benissimo, ha dei numeri top in Francia e sta facendo una bellissima esperienza. Ricordiamo che la cessione è in prestito secco, quindi il Lione non ha nessuna opzione per trattenere il giocatore a fine stagione. Ma se invece il Milan lo portasse a casa a gennaio? Vi ricordate quando successe lo stesso con Gabbia al Villarreal? La dirigenza interruppe il prestito dopo sei mesi. E' una idea che magari potrà interessare nel corso delle prossime settimane.

Chi invece sta confermando di essere un giocatore fuori categoria è Adrian Rabiot. Il francese ha avuto la bravura di migliorarsi ulteriormente, di spingersi oltre. E’ un centrocampista totale, in questo momento nel suo ruolo non ha rivali in Italia, il migliore del campionato. Gol, assist, giocate funzionali alla squadra, e soprattutto parole da leader. Dopo l’Atalanta ha fatto benissimo a strigliare i giocatori. Non è possibile uscire in quel modo dalla partita, il Milan stava per regalare il pareggio alla formazione di Sarri dopo aver giocato in modo perfetto fino al 3-0. E così non va bene. Ottimo Rabiot anche nella comunicazione. Inutile sotterrare i problemi, meglio affrontarli alla luce del sole e trovare una soluzione.