Trequarti dal potenziale incredibile. In attesa di Ramos, mercato da sfruttare al meglio. E Jashari...

La vittoria di giovedì è stata importante per smuovere la classifica in Europa League, ma anche per il morale. Rimonte del genere aumentano la consapevolezza nel gruppo e aiutano il progetto a formarsi. Una sconfitta avrebbe rappresentato un down emotivo non indifferente anche in chiave campionato. Dove il Milan è chiamato domani a espugnare Cagliari. Dove potrà arrivare questa squadra, invece, lo si vedrà strada facendo.

Ma nel frattempo iniziano a esserci certezze importanti. Come l'incredibile potenziale da metà campo in su. Pulisic, Cisse, Moreira e ora forse anche Hutchinson: la batteria sulla trequarti sta garantendo un fatturato realizzativo straordinario. Lì c'è abbondanza di scelte e il mercato (compreso quello dello scorso inverno con l'operazione Cisse) ha davvero cambiato la vita al Milan. Prova ne è la facilità con cui la squadra va in gol, nonostante fin qui il centravanti abbia zoppicato. Dovesse svoltare anche Goncalo Ramos, allora Amorim avrebbe uno squadrone là davanti.

Endrick è l'uomo giusto per completarlo? Il brasiliano potenzialmente è fortissimo e i giocatori così sono sempre i benvenuti, ma il dubbio sul contesto potrebbe essere valido. Se arriva e gioca, a chi toglie il posto? Chi va in panchina (dove già oggi spesso si siede Cisse)? Amorim eventualmente saprà rispondere a queste domande.

Dietro è evidente le necessità di un centrale forte per alzare il livello del reparto e della fase difensiva. Che può essere migliorata a livello tattico, ma anche a livello individuale e quindi di uomini. Servirebbe un Rabiot della difesa. La speranza di chi ha il Milan nel cuore è che pure la fascia a sinistra possa essere rinforzata come si deve, attraverso anche l'uscita di Estupinan.

Guardando al centrocampo, nelle ultime ore dall'estero sirene di mercato su una possibile partenza a gennaio di Jashari. Scenario che divide. A oggi lo svizzero non ha dimostrato di essere un giocatore da Milan. Chissà che nei prossimi mesi, in caso di permanenza, non possa fare vedere qualcosa di diverso. La sensazione oggi resta quella di un acquisto sbagliato, da Tare. Anche in questo reparto la coperta è corta: tolti Rabiot, Modric e, chi l'avrebbe mai detto, l'utile Musah, Amorim fatica a trovare certezze.

Il Club ha dichiarato di voler essere protagonista nella finestra di gennaio: non sprecare risorse e individuare le giuste mosse potrebbe cambiare molte cose nella stagione del Milan.