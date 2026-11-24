MN Primissimo obiettivo: un terzino sinistro. L’accordo è avvenuto. Finalmente. Milan-Endrick. Rabiot strepitoso

Il Milan a caccia di rinforzi sul mercato. Krosche è ad un passo dall'annuncio. Le priorità è un terzino sinistro, un centrale difensivo e l'attaccante.

La bellissima vittoria contro il Frosinone dovrebbe far riflettere su cosa serva al Milan in vista del mercato di gennaio. Il test contro i ciociari è stato superato brillantemente, ma è giusto pensare di potenziale l’organico per avere più chance di arrivare nelle prime quattro. Cosa manca al Milan titolare visto contro il Frosinone? Uno dei ruoli scoperti è quello del terzino sinistro. Pervis Estupinan è sempre più ai margini, non è in fiducia e potrebbe partire durante la finestra invernale. Davide Bartesaghi viene visto dal tecnico portoghese più come esterno alto che difensore puro, e infatti in quella posizione spesso va in difficoltà. Dunque Amorim per correre ai ripari, sia a Genova che nel secondo tempo contro il Frosinone, ha dovuto schierare Musah terzino a sinistro. Ciò rappresenta un’anomalia. Quindi a gennaio il Milan lavorerà per prendere un terzino sinistro, come vera priorità.

L’altra priorità riguarda il centrale. Qui però il Diavolo deve cercare di recuperare prima possibile Pavlovic, alle prese con questo fastidio al rene che non lo fa essere ancora al 100%. A gennaio potrebbe rientrare Gabbia ma serve un altro elemento di qualità per consentire di ruotare con maggiore serenità. Amorim ha dichiarato che Gonçalo Inacio non è vicino al Milan, nonostante apprezzi tanto il centrale dello Sporting. E ha ribadito che probabilmente andranno rinforzati altri ruoli (appunto il terzino è tra queste priorità).

CALCIOMERCATO MILAN

Veniamo al caso Endrick. Il Milan ci proverà. Il proprietario Gerry Cardinale ha ottimi rapporti con Roc Nation e ne stanno parlando. L’ostacolo vero è Mourinho. L’ex Inter si è esposto pubblicamente dicendo che si opporrà fino alla fine sulla cessione del giocatore. Ma è una possibile operazione da tenere in considerazione.

Passando all’aspetto dirigenziale, si può finalmente dire che Markus Krösche sarà il prossimo dirigente dei rossoneri. Ieri il Milan e l’Eintracht Francoforte si sono sentiti per anticipare l’uscita del manager tedesco. I club di via Aldo Rossi verserà un indennizzo di 4 milioni per avere Krosche. L’obiettivo è annunciarlo in questa settimana, e averlo pronto per dicembre quando comincerà a lavorare sul mercato di gennaio. Finalmente anche questa lunga telenovela si concluderà. La presenza di un manager di calcio è importantissima, a patto che abbia spazio per operare, naturalmente in accordo con l’allenatore. Il fatto che il Milan si stia strutturando è sicuramente un fattore positivo.

La chiusura la dedichiamo ad Adrien Rabiot. Il suo miglior inizio di stagione di sempre. Da sette partite di fila è decisivo in termini di gol e assist in serie A, e si vede che ha una maturità al di sopra della media. In alcune partite dà l’impressione di giocare con gli occhi chiusi, di divertirsi in questa squadra e con questo allenatore. Rabiot è vicino al rinnovo e sarà fondamentale per il Milan blindarlo. Insieme a Pulisic, Moreira e Modric rappresenta un pilastro di questa squadra.