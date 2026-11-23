Primo Piano Entra Cisse e pensi: “Adesso segna”. E così è. 9 reti in 14 partite e media gol spaventosa

Alphadjo Cisse, con la rete segnata contro il Frosinone, arriva a 9 gol stagionali in 14 partite con una media gol di uno ogni 50 minuti.

Nel turno dopo la sosta per le nazionali il Milan ha ospitato ieri sera il Frosinone di Alvini nel match valido la 12^ giornata di Serie A. Una partita mai stata veramente in discussione nonostante il momentaneo 2-1 siglato Masini dopo il doppio vantaggio rossonero, visto il risultato finale di 5-1. Nel tabellino compaiono diversi nomi: finalmente è tornato al gol Gonçalo Ramos, ha segnato come spesso accade Christian Pulisic, c'è stato il primo gol con la maglia del Milan di Ardon Jashari, un autogol di Calvani e poi lui, il miglio marcatore dei rossoneri: Alpha Cisse.

CISSE, QUANDO GIOCA È SEMPRE GOL

Più passa il tempo e più non si capisce se aumenta lo stupore per quello che il classe 2006 sta facendo alla prima stagione in Serie A e con la maglia del Milan oppure svanisce questo stupore perché ormai abbiamo capito tutti che tipo di giocatore è Alpha. Partito dalla panchina, al minuto 51' Amorim lo ha inserito in campo come prima punta al posto di Gonçalo Ramos, uscito per precauzione, e tutti, come se fosse quasi dovuto, hanno pensato "Adesso segna Cisse". Direte voi - Certo, uno lo pensa ma non può sempre succedere - e qui sta l'errore. Perché? Perché sono bastati 9 minuti al ragazzino per siglare il suo nono gol stagionale con la maglia del Milan. La bandierina dell'assistente alzata per fuorigioco ha smorzato solo per qualche minuto l'esultanza di tutto lo stadio visto che, "A seguito di revisione, il giocatore in maglia 70 si trovava in posizione regolare, pertanto il gol è valido".

UMILTÀ E DURO LAVORO, CISSE DEVE CONTINUARE CON I PIEDI PER TERRA. MA LA SENSAZIONE...

I numeri e le statistiche sono paurose, forse anche più di quelle dei grandi centravanti d'Europa. Cisse, con questo gol segnato, sì davanti al portiere ma con una freddezza e una lucidità disarmante, è arrivato come detto a 9 sigilli stagionali in 14 partite tra campionato ed Europa League ed ha portato la sua media gol ad 1 ogni 50 minuti. Calma con i voli pindarici, Alpha deve restare con i pieid per terra più di prima e deve continuare a lavorare come e più di prima. Niente è stato fatto, non è diventato un campione improvvisamente e non deve pensare di potersi adagiare su queste statistiche incredibili. La sensazione però è di essere davanti ad un ragazzo con un qualcosa di speciale, un qualcosa che in pochi hanno, quella magia che il pallone alla fine lo fa buttare in rete sempre a lui.