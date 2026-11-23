Endrick out, lesione all’adduttore sinistro: è il secondo infortunio in stagione
Brutte notizie per Mourinho, il suo Real Madrid e forse anche per le diverse squadre interessate, Milan su tutte, ad Endrick per il mercato di gennaio. Come comunica il Real Madrid infatti, il brasiliano questa mattina si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione all'adduttore sinistro. Non sono ancora noti i tempi di recupero ma, con questo, salgono a due gli infortuni stagionali del classe 2006 dopo l'infortunio muscolare di inizio stagione che lo ha costretto a saltare 4 partite. Di seguito il comunicato dei Blancos.
IL COMUNICATO DEL REAL MADRID SULL'INFORTUNIO DI ENDRICK
"A seguito degli esami effettuati oggi dal personale medico del Real Madrid, al nostro giocatore Endrick è stata diagnosticata una lesione muscolare all'adduttore sinistro. Il suo recupero sarà monitorato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan